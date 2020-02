‘Coronavirus nog deze week in Nederland’

Volgens microbioloog Alex Friedrich is het een kwestie van tijd voor Covid-19 in Nederland opduikt. “Ik verwacht dat dat deze week nog gaat gebeuren”, verklaart de hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen tegenover RTV Noord. “Ik vermoed dat er al mensen in Nederland zijn met het coronavirus. We hebben het alleen nog niet geconstateerd.”

Tot nu toe zijn er in Nederland zo’n vijftig mensen getest op Covid-19, maar in alle gevallen bleken de mensen geen drager te zijn van het virus. Volgens Friedrich zijn andere Europese landen actiever met het opsporen van besmettingen. “Als we dat hier zouden gaan doen, zouden we het virus ook vinden.”

In Emmeloord werd woensdagochtend enige tijd een gezondheidscentrum gesloten, omdat er een man was langs geweest met benauwdheidsklachten. Het personeel vond de klachten van dien aard dat werd besloten om het pand af te sluiten en de GGD in te schakelen, meldt Omroep Flevoland. Volgens het ambulancepersoneel wezen de symptomen van de man niet op het coronavirus.

Vlak over de grens, in het Duitse dorp Langbroich, is een besmetting met het coronavirus geconstateerd bij een man. Hoewel de Duitser onlangs in Limburg was geweest, is de kans dat hij daarbij mensen in Nederland heeft besmet volgens het RIVM heel klein: de man vertoonde bij zijn bezoek nog geen ziekteverschijnselen.