Coronavirus springt over op Amerikaanse herten en verspreidt zich dan als een razende

Wetenschappers hebben ontdekt dat herten in de Amerikaanse staat Iowa op grote schaal zijn besmet met het coronavirus. De onderzoekers vermoeden zeer sterk dat het virus op de dieren is overgebracht door mensen. Dat is al vaker gebeurd bij bijvoorbeeld nertsen in bontfokkertijen en onder dieren die gevangen gehouden worden in dierentuinen. Waar de onderzoekers dit keer echter van schrokken is de mate waarin het virus zich onder de zogeheten witstaartherten verspreidt. Ze verklaren tegenover de New York Times “stomverbaasd te zijn” omdat het virus overal in de staat aanwezig bleek onder de in het wild levende dieren. Meer dan 80 procent van de honderden onderzochte dieren was besmet. De aanwezigheid van het virus onder de dieren is vijftig keer zo groot als onder inwoners van Iowa gedurende de piek van de pandemie. Nog verrassender is dat de patronen in de verspreiding van mutaties en varianten onder de dieren overeenkomen met die onder mensen. Het witstaarthert komt veel voor in de VS en stond model voor de tekenfilm Bambi van Disney.

Volgens de wetenschappers kan dat betekenen dat het virus als het ware een reservoir opbouwt onder de herten en zo eventueel later weer toe kan slaan met een geheel nieuwe variant. De onderzoekers hebben aan de hand van genetisch materiaal kunnen vaststellen dat het gaat om een virus dat afkomstig is van mensen. Er is overigens nog geen bewijs dat het virus kan overspringen van herten naar mensen en dan een zogeheten zoönose wordt. Maar dat kan slechts een kwestie van tijd zijn. “Als de herten het virus kunnen overbrengen op de mens, is er sprake van een game changer”, aldus een diergeneeskundige in de krant. “Het is zeer zeldzaam en ongelukkig dat een wilde dierensoort een reservoir voor een virus wordt na besmetting door mensen, alsof we nog niet genoeg pech hebben.” De aanwezigheid van het virus onder de dieren verkleint de kans aanzienlijk dat het ooit volledig bedwongen kan worden. In de VS leven zo’n 30 miljoen wilde herten, het is onbegonnen werk die allemaal te vaccineren.

Het onderzoek is nog niet door andere wetenschappers geverifieerd maar de resultaten zijn zo onrustbarend dat de onderzoekers van de Penn State University en natuurbeheerders van de staat Iowa er nu al mee naar buiten treden. Ze waarschuwen onder meer jagers zeer voorzichtig te zijn met het in contact komen met de al dan niet gedode herten. Er is een verband te zien tussen de verspreiding van het virus en het verloop van het jachtseizoen maar het is nog niet duidelijk hoe mensen de herten besmetten. Ook is niet duidelijk of de dieren ziek worden van de infectie. Er leven bijna een half miljoen wilde witstaartherten in Iowa. De dieren zijn overigens ook belangrijke dragers van de ziekte van Lyme.

Agrarisch vakblad De Boerderij meldde twee weken geleden dat het coronavirus niet kan overspringen van vee naar mensen. Het artikel maakt melding van de besmetting van witstaartherten maar maakt niet duidelijke dat de schaal verbazingwekkend is.

cc-foto: Smithsonian