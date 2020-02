Coronavirus: VK roept burgers op China te verlaten

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft burgers opgeroepen China te verlaten. Ook is het het reisadvies voor China aangepast in verband met het Coronavirus. In het aangepaste reisadvies staat:

“De Britse consulaten-generaal in Wuhan en Chongqing zijn momenteel gesloten. Als u in China bent en kunt vertrekken, moet u dat doen. Ouderen en mensen met reeds bestaande medische aandoeningen lopen mogelijk een verhoogd risico …

Sommige luchtvaartmaatschappijen, waaronder British Airways en Virgin Atlantic, hebben een schorsing van vluchten van en naar het vasteland van China aangekondigd. Andere commerciële luchtvaartmaatschappijen zijn nog steeds actief, maar het kan moeilijker worden om toegang te krijgen tot vertrekopties in de komende weken.”

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd dat de uitbraak nog geen “pandemie” vormt. Tegelijkertijd hebben de autoriteiten in China drastische maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Andere getroffen landen doen er ook alles aan om meerdere besmettingen van het Coronavirus te voorkomen. Nadat België negen burgers terughaalde uit China, bleek een van de Belgen besmet te zijn. De vrouw vertoonde geen symptomen. Uit voorzorg moeten alle betrokkenen twee weken in quarantaine. De Belgen vlogen terug met 15 uit Wuhan geëvacueerde Nederlanders, die ook twee weken in quarantaine zijn geplaatst.

Het Franse evacuatievliegtuig had meer dan 250 mensen uit 30 landen aan boord. Eerst landde het vliegtuig op een militaire basis in Istres in Zuid-Frankrijk. Daar werden niet-Fransen op een andere vlucht naar huis gezet. Twintig mensen vertoonden symptomen van het virus, en bleven op de basis voor verder medisch onderzoek.

Inmiddels zijn 427 mensen overleden aan het gevaarlijke virus. Volgens worldometers.info zijn 20,703 mensen besmet met het virus, waarvan er 2,790 (13%) in kritieke toestand verkeren. Van de besmette gevallen zijn er inmiddels 776 mensen genezen.

