Coronavirus voor het eerst overgesprongen van bontfokkerij naar wilde nerts

Voor het eerst is het coronavirus aangetroffen op een wild dier in de vrije natuur. De ontdekking baart wetenschappers zorgen vanwege de mogelijke gevolgen voor bedreigde diersoorten en de mogelijkheid dat een nieuwe variant van het virus uiteindelijk weer mensen besmet.

In de omgeving van een bontfokkerij in de Amerikaanse staat Utah is een wilde nerts aangetroffen die besmet bleek met het coronavirus. De besmetting werd door ambtenaren ontdekt tijdens een steekproef onder wilde dieren die leven in de buurt van bontfokkerijen. Het aangetroffen virus is volgens de veterinaire dienst niet te onderscheiden van dat van besmette nertsen die gevangen gehouden worden in fokkerijen. Er zijn inmiddels 16 uitbraken op nertsenfarms geregistreerd, meldt de National Geographic. Ook in Canada heeft het virus inmiddels opgesloten dieren bereikt. In Europa zijn al eerder miljoenen nertsen afgemaakt vanwege besmettingen en nadat werknemers ziek werden.

Het dier in kwestie is van alle wilde dieren die in speciale vallen gevangen werden tot nu de enige die positief is getest op het virus. “Er is momenteel geen bewijs dat SARS-CoV-2 rondwaart in wilde populaties rond de bontfokkerijen,” stelt de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) in een verklaring.

Het virus is wel eerder aangetroffen in andere gevangengehouden dieren, waaronder bij leeuwen en tijgers, maar ook bij huiskatten en honden. Het is onduidelijk hoe de wilde nerts besmet is geraakt.

In Denemarken raakten 200 mensen besmet met het virus dat rondwaarde op nertsenfokkerijen. 12 van hen waren besmet met een nieuwe variant van het virus die volgens wetenschappers mogelijk de effectiviteit van vaccins kan ondermijnen.

Reportage over de uitbraak in Canada:

