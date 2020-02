Coronavirus: werkplek dagelijks ontsmetten en thuiswerken bij symptomen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verzoekt alle bedrijven waar ook ter wereld om maatregelen te nemen tegen de verdere verspreiding van het gevreesde coronavirus. Bureau’s moeten daarom dagelijks ontsmet worden en in regio’s waar de besmetting al is vastgesteld kunnen werknemers die hoesten of verhoging hebben beter thuis blijven werken.

Het virus verspreidt zich middels – soms zeer kleine – druppels speeksel die uitgewisseld worden bij hoesten, zwaar ademen of niezen. Die komen terecht op bureaubladen, beeldschermen, toetsenborden, koffiezetapparaten, deurklinken, etcetera. Wie met die druppeltjes in contact komt kan zichzelf besmetten door vervolgens ogen, neus of mond aan te raken. Ook daarom is zeer regelmatig grondig de handen wassen een vereiste. Papieren zakdoekjes moeten gedeponeerd worden in afgesloten containers.

Bedrijven dienen scenario’s klaar te hebben liggen voor het geval een van de werknemers besmet blijkt. De persoon in kwestie moet onmiddellijk geïsoleerd worden in een daarvoor geschikte ruimte.

In een gezamenlijke verklaring met de Wereld Toerisme Organisatie benadrukt de WHO dat op basis van de huidige situatie er geen beperkingen voor reizen worden geadviseerd. De toerisme-industrie wordt zwaar getroffen door de angst voor het virus.

De NOS bood kijkers de gelegenheid vragen te stellen aan een deskundige over het virus.

Ondertussen worden honderden Duitse carnavalvierders in quarantaine gehouden, meldt de NOS:

Honderden Duitsers die naar het carnaval in Langbroich zijn geweest, net over de grens bij Brunssum, moeten uit voorzorg twee weken in quarantaine. Alle circa 300 feestvierders worden opgeroepen zich te melden. Dinsdagavond werd bekend dat een 47-jarige man uit Langbroich besmet is met het coronavirus. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Düsseldorf.

cc-foto: Wallboat