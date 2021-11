Costa Rica verplicht corona-inenting voor kinderen

Het coronavaccin wordt verplicht voor minderjarigen in Costa Rica. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt.

Op dit moment is 73 procent van de Costa Ricaanse kinderen tussen de 12 en 19 gevaccineerd tegen corona. Volgend jaar wil het land beginnen met het inenten van kinderen onder de 12.

Inentingen voor ziektes als polio zijn al langer verplicht voor kinderen in het Midden-Amerikaanse land. Ook krijgen alle kinderen het HPV-vaccin, dat beschermt tegen baarmoederhalskanker.

Eerder dit jaar bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg dat het is toegestaan om kinderen verplicht in te enten. In een zaak die was aangespannen door Tsjechische ouders die waren beboet omdat ze hun kroost niet lieten vaccineren, oordeelde het Hof dat verplichte vaccinaties niet in strijd zijn met de mensenrechten. “Het doel moet zijn dat elk kind beschermd wordt tegen ernstige ziektes, door vaccinatie of door groepsimmuniteit”, aldus de Europese rechters.