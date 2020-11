Covid-19 verwoest seksleven mannen

Mannen die covid-19 hebben gehad, hebben een grote kans dat hun spermakwaliteit flink afneemt. Het aantal zaadcellen kan met wel 90 procent dalen, blijkt uit Belgisch onderzoek waarover de VRT bericht. De overgebleven zaadcellen zijn ook minder beweeglijk.

Volgens de onderzoekers kan het zeker een half jaar duren voordat de spermakwaliteit zich herstelt. “We roepen koppels die bezig zijn aan kinderen op om even te wachten met hun specifieke kinderwens als de man net covid-19 heeft doorgemaakt”, adviseert onderzoeker en gynaecoloog Gilbert Donders dan ook.

Uit eerder onderzoek bleek al dat een coronabesmetting kan leiden tot erectiestoornissen. Ook in andere opzichten pakt het coronavirus ongunstig uit voor mannen. Zij hebben een grotere kans om aan een besmetting te overlijden dan vrouwen.

Ook lijkt het erop dat het aantal antilichamen na een besmetting sneller afneemt bij mannen dan bij vrouwen. Een mogelijk gevolg daarvan is dat mannen vaker zullen moeten worden ingeënt dan vrouwen.

GUYS: “Erectile dysfunction (ED) is a likely consequence of COVID-19 for survivors”!!! Did you get that? Still not gonna mask up? https://t.co/6nDNp1SJBl

— William Gibson (@GreatDismal) November 18, 2020