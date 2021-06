De verscheidene mutaties van het coronavirus worden voortaan vernoemd naar letters uit het Griekse alfabet, in plaats van de geografische locatie waar de variant voor het eerst is vastgesteld. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laten weten. De wijziging is bedoeld om stigmatisering van mensen uit die betreffende gebieden te voorkomen.

Inmiddels zijn er naast het virus uit de eerste coronagolf nog vier mutaties: B.1.17, B.1.351, P.1 en B.1.617.2, beter bekend als respectievelijk de Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase variant. Die worden voortaan aangeduid als Alfa, Bèta, Gamma en Delta, oftewel de eerste vier letters van het Griekse alfabet in volgorde van ontdekking van de mutaties. Dat alfabet kent overigens maar 24 letters, dus in het geval dat het virus al te rap blijft muteren, zal daarna weer een nieuwe aanduiding bedacht moeten worden.

Historisch gezien krijgen ziektes vaker de naam van de locatie waar die als eerst is vastgesteld, zoals bijvoorbeeld het Ebola-virus, dat zijn naam ontleent aan de rivier in Congo. Het resultaat daarvan is echter vaak dat mensen uit het gebied automatisch geassocieerd worden met de ziekte, al dan niet na een opzettelijke campagne zoals die van de Amerikaanse oud-president Trump die maandenlang over “het Chinese virus” sprak in plaats van Covid-19. Het gebeurt ook dat de naam die een ziekte meekrijgt, in zijn geheel niet klopt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het geval van de Spaanse griep die in 1918 uitbrak. Er zijn verschillende theorieën over waar die ontsprong, maar dat is zo goed als zeker niet in Spanje.

Volgens The Guardian is maandenlang vergaderd over de nieuwe benaming voor Covid-19. Het Griekse alfabet kreeg uiteindelijk de voorkeur, boven suggesties als de namen van Griekse goden.