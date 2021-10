Covid-uitbraak dwingt antivaxx-bolwerk Staphorst tot tijdelijke teststraat

De GGD heeft in Staphorst dinsdagochtend een tijdelijke teststraat geopend omdat het aantal positieve besmettingen er de pan uit rijst. Eerder moesten inwoners van het Biblebelt-dorp uitwijken naar gemeenten als Zwolle of Hoogeveen. Staphorst heeft op Urk na de laagste vaccinatiegraad van heel Nederland, burgemeester Jan ten Kate wil desondanks niemand vragen zich alsjeblieft te laten prikken.

Waar landelijk bijna 83 procent van mensen ouder dan 18 jaar inmiddels volledig gevaccineerd is, blijft de teller in Staphorst steken op slechts 56 procent. Een van de redenen dat het aantal besmettingen in de gemeente buitensporig hard blijft stijgen. RTV Noord meldt dat het afwijzen van de vaccins – Covid en andere, waaronder polio – grotendeels te maken heeft met de geloofsovertuiging van de bevolking. Eerder dit jaar ontstond er ophef toen de Dorpskerk in Staphorst tijdens de lockdown aankondigde gewoon massa-kerkdiensten te houden. Ook doen ook in Staphorst de meest wilde complottheorieën de ronde, zoals dat de vaccins “een manier zijn voor schimmige machten om wereldwijde controle te verkrijgen”.

Het gemiddeld aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners bedraagt in Staphorst 168. Ter vergelijking: voor heel Nederland zijn dat er momenteel slechts 13. Overigens heeft Staphorst slechts 17.145 inwoners, waarvan er op dit moment 29 een positieve testuitslag hebben.

Met de tijdelijke testlocatie hoopt burgemeester Ten Kate dat de stap kleiner wordt voor Staphorsters om zich bij klachten te laten testen, en zo de besmettingen terug te dringen. In januari van dit jaar werd ook al een tijdelijke testlocatie geopend omdat ook toen Staphorst een uitschieter was in het aantal positieve besmettingen. Ten Kate wil niet zover gaan ook een vaccinatie-oproep te doen: ‘Dat is een afweging die mensen zelf moeten maken. Ik hoop wel dat mensen die zich niet laten vaccineren, dat nog eens goed tegen het licht houden.’