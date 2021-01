De aanval op het Capitool in Washington D.C. vorige week, is mogelijk een coronabrandhaard gebleken voor de politici die in allerijl in veiligheid werden gebracht. Ruim honderd congresleden en hun personeel werden in een slecht geventileerde kamer ondergebracht. Veel Covid-ontkennende Republikeinen weigerden daar een mondkapje te dragen, ook na herhaaldelijke verzoeken van collega’s. Dat zegt Democratisch congreslid Pramila Jayapal die inmiddels positief getest is op het coronavirus.

Jayapal spreekt in een verklaring van ‘egoïstische idioterie’. Ze deelt daarin ook een video waarin te zien is hoe haar collega Lisa Blunt Rochester mondkapjes uitdeelt, die vervolgens worden geweigerd door enkele Republikeinen omdat het dragen ervan een politieke daad zou zijn. Jayapal roept de overheid op ‘serieuze boetes’ uit te delen aan de weigeraars en om voortaan iedereen die in het Capitool weigert een mondkapje te dragen, direct te laten verwijderen: ‘Dit is geen grap. Onze levens staan op het spel en iedereen die een mondkapje weigert te dragen moet verantwoordelijk worden gehouden.’

Na de evacuatie besloot Jayapal op eigen initiatief al in quarantaine te gaan omdat ze er niet op vertrouwde het coronavirus niet te hebben opgelopen. Zondag liet de dienstdoende arts van het Capitool al weten dat er mogelijk sprake was van een coronabesmetting. Maandag maakte het 75-jarige congreslid Bonnie Watson Coleman bekend inderdaad besmet te zijn geraakt tijdens het schuilen in dezelfde kamer.

Video niet zichtbaar? Klik hier.