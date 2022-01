Covid-uitbraak op schip met hulpgoederen voor coronavrij Tonga

Het onlangs door een vulkaanuitbarsting zwaar getroffen eiland Tonga is een van de weinige plekken op aarde zonder ook maar één coronabesmetting. Op het Australische marineschip HMAS Adelaide dat hulpgoederen komt brengen, is een uitbraak vastgesteld. Ruim twintig opvarenden zijn besmet met het virus. Het is daarom van het grootste belang de goederen af te leveren, zonder daarbij in contact te komen met lokale bewoners.

Op 15 januari barstte er onder het oceaanoppervlak bij Tonga een vulkaan uit, waarna het eiland ook nog een tsunami te verduren kreeg. Sinds de start van de pandemie is er op Tonga slechts een persoon besmet geraakt. Het eiland heeft een zeer strikt coronabeleid, wat onder meer voorschrijft dat bezoekers aan het eiland na aankomst eerst drie weken in quarantaine gaan. Dat beleid bemoeilijkt de hulpverlening op Tonga dat nog altijd probeert op te krabbelen van de ramp.

Naast Australië, hebben ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannië schepen met hulpgoederen gestuurd, waaronder honderdduizenden flessen drinkwater omdat de waterleiding op het eiland ernstig beschadigd is geraakt. Het Australische schip heeft daarnaast het nodige materieel aan boord om de waterleiding te herstellen. Bij het afleveren leggen de schepen aan in de haven, waar de goederen per hijskraan op de kade worden gezet. Geen enkele opvarende verlaat het schip. Voor de autoriteiten is de omslachtige manier van hulpverlening een noodzakelijk kwaad: zij vrezen dat het toelaten van mogelijk besmette hulpverleners op het eiland uiteindelijk een grotere ramp zal blijken dan de vulkaanuitbarsting.