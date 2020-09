Criminelen kopiëren Nederlandse site en stelen fortuin aan coronabudget

In Nigeria zijn twee mannen opgepakt die de website van een Nederlandse leverancier van medisch beschermingsmateriaal hebben nagemaakt. Op die manier wisten de mannen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen 2,3 miljoen euro afhandig te maken. Het beschermingsmateriaal was nodig bij de behandeling van coronapatiënten.

Nadat de Duitse deelstaat het beschermingsmateriaal maar niet ontving, besloot een vertegenwoordiger van Noordrijn-Westfalen een persoonlijk bezoek te brengen aan het bedrijf, ILBN Holdings BV in Uden. Daar kreeg de Duitser te horen dat het bedrijf van niets wist, waarna hij aangifte deed bij de Nederlandse politie.

Na onderzoek konden de daders achterhaald worden in Lagos, waar ze werden gearresteerd door de Nigeriaanse autoriteiten. Volgens de politie in Nigeria zijn de daders leden van een “geraffineerd internationaal crimineel netwerk”. Ook in Nederland werden twee mensen aangehouden, hun identiteit is vooralsnog onbekend.

Bron: BBC / Beeld: Interpol Nigeria