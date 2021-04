Crisis bij Belastingdienst: hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire stokt

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), de afdeling die ervoor moet zorgen dat slachtoffers van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, nu eindelijk snel gecompenseerd worden voor de schade die ze hebben opgelopen, verkeert in crisis. Dat schrijft Jan Kleinnijenhuis, een van de journalisten die het schandaal aan het licht bracht, in Trouw. Hij baseert zich op gesprekken met ouders, advocaten, (ex-)werknemers en andere betrokkenen.

Medewerkers van UHT zijn zeer ontevreden over de zogeheten Catshuisregeling die er voor moet zorgen dat gedupeerden voor 1 mei een bedrag van 30.000 euro ontvangen. Er wordt gesproken van een ‘politieke prestigeproject’. De Belastingdienst stelt dat bijna de helft van de 24.500 die zich gemeld hebben geen recht op hebben. Ouders die eerder al toegezegd kregen dat ze in aanmerking kwamen voor de compensatie krijgen nu te horen dat ze zijn afgewezen.

De werkdruk is vanwege de Catshuisregeling zo hoog opgelopen dat veel personeel vertrekt. Vooral zogeheten persoonlijk zaakbehandelaars, die het rechtstreekse aanspreekpunt zijn voor gedupeerde ouders, gooien het bijltje erbij neer. Zij voelen zich niet gehoord binnen de organisatie, omdat de leiding alles op alles zet om de politieke belofte van de Catshuisregeling na te komen. (…) Ook juristen vertrekken op grote schaal bij UHT, omdat er niet wordt geluisterd naar hun adviezen. Bijvoorbeeld rond de afwijzingsbrief die ouders krijgen als UHT oordeelt dat zij vooralsnog geen recht hebben op 30.000 euro. Volgens de eigen juristen was dat een officieel besluit, waartegen ouders in bezwaar moeten kunnen gaan. Maar de leiding besloot dat het geen besluit mocht heten, en dat er daarom geen bezwaarclausule in de brief zou hoeven, hoewel de wet dat voorschrijft. Zelfs binnen de top van UHT vallen mensen uit: afgelopen vrijdag legde al het vierde lid van het managementteam zijn taken neer, officieel vanwege gezondheidsredenen.