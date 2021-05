Crisis bij CDA duurt voort, leden vertrekken

Terwijl de VVD de linies sluit en de leden zich massaal achter hun onbetwiste leider Mark Rutte scharen, rommelt het bij de demissionaire coalitiepartner CDA. De kwestie-Omtzigt verdeelt de partij en na een eerdere brandbrief van tientallen lokale fracties, zijn er nu ook berichten van prominente leden die de partij de rug toekeren. De laatste is directeur van Jantje Beton Dave-Ensberg Kleijkers. Zaterdag laat hij op sociale media weten zijn lidmaatschap van de partij te hebben beëindigd.

Ensberg Kleijkers schrijft:

Een loodzwaar besluit dat ik na zorgvuldige afweging om meerdere redenen heb genomen. Ik voel me nog altijd een christendemocraat, maar helaas niet meer thuis bij het CDA. Wens alle CDA’ers alle goeds toe!

Vandaag heb ik na ruim 9 jaar mijn lidmaatschap van het #CDA opgezegd. Een loodzwaar besluit dat ik na zorgvuldige afweging om meerdere redenen heb genomen. Ik voel me nog altijd een christendemocraat, maar helaas niet meer thuis bij het CDA. Wens alle CDA’ers alle goeds toe! pic.twitter.com/gp7vmfnXiv — Dave Ensberg-Kleijkers (@Dave_Ensberg) May 1, 2021

Even daarvoor deelde hij een bericht van historicus Ewoud Sanders waarin Kathleen Ferrier en Ad Koppejan in herinnering werden gebracht, de twee voormalig CDA-Kamerleden die tegen de partijlijn in gingen door de gedoogconstructie met de PVV te veroordelen. Het leidde uiteindelijk tot een scheuring binnen de partij en het vertrek van de twee ‘dissidenten’ uit de Kamer.

Goed om te onthouden dat het #CDA, dat nu zo de mond vol heeft van macht en #tegenmacht, nog helemaal niet zo lang geleden twee Kamerleden afserveerde die hun hart en geweten volgden: @KGFerrier en @adkoppejan. Wordt m.i. tijd voor openlijk excuus. @PieterOmtzigt @tomjanmeeus pic.twitter.com/gKpXZXXAIc — ewoudsanders (@ewoudsanders) April 30, 2021

Eerder deze week verhaalde het AD over lokale CDA-afdelingen die in navolging van het openbaar maken van de notulen uit de ministerraad, eisen dat de landelijke partijtop excuses aanbiedt aan die nieuwe dissident, Pieter Omtzigt. “Als je niet tegen een aanhoudende Omtzigt kunt, hoor je daar niet te zitten’’, zegt bijvoorbeeld CDA-fractievoorzitter Niek Bragt uit Oost-Gelre. Hij heeft het over de CDA-bewindslieden Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge.

Ook Gabriëlle Heine van de afdeling Heerlen, zegt geschrokken te zijn van de ministerraadnotulen en vindt dat de CDA’ers uit Vak K excuses moeten aanbieden. Heine is een van de initiatiefnemers van de brandbrief aan de partijtop. In NRC zegt ze hoe volgens haar veel Kamerleden “het contact met de werkelijkheid verloren” zijn: “Het zijn technocraten geworden. We hebben al tien jaar een imagoprobleem. Mensen zien ons als een bestuurderspartij.”

De kritiek komt niet alleen van de lokale fracties, ook vanuit Brussel klinkt kritiek. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik laat weten: “Dit had zo niet gemogen. Het gaat erom dat je als Kamerlid omhoog krijgt wat er misgaat. Dit was zo’n zwaar dossier, daar hadden ze samen uit moeten komen.”

Kort na het verschijnen van de notulen werden ook vanuit huize Omtzigt al harde noten gekraakt. “De notulen laten zien dat het kabinet meer bezig is met beeldvorming, dan het oplossen van problemen van mensen. Ze praten meer over ‘het beeld’ en lastige Kamervragen dan over de schrijnende situatie van de gezinnen,” schreef Ayfer Koç, CDA-raadslid te Enschede en huwelijkspartner van Pieter Omtzigt op Twitter.

