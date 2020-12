Crisisberaad in Londen over nieuwe, veel besmettelijker variant coronavirus

De Britse premier heeft vrijdag zijn ministers bijeengeroepen voor een spoedberaad over een nieuwe variant van het coronavirus die Engeland teistert. Gevreesd wordt dat de gemuteerde versie, die vooral rondwaart in zuidoost Engeland waaronder Londen, veel besmettelijker is dan eerdere varianten. Het zou kunnen betekenen dat bepaalde gebieden te maken krijgen met strengere maatregelen.

Eerder deze week maakte de minister van Volksgezondheid de vermoedens over een nieuwe variant openbaar. Inmiddels hebben volgens bronnen wetenschappers nieuw bewijs aan de regering gepresenteerd waaruit blijkt dat het virus door deze verandering inderdaad besmettelijker is geworden. Er is geen bewijs dat de ziekteverschijnselen daardoor erger of juist minder zijn. Ook is er geen aanwijzing dat de nieuwe variant bestand is tegen de vaccins die nu ontwikkeld zijn.

Professor Sir Mark Walport, voormalig topadviseur van de regering, legt bij Newsnight uit dat de variant het naleven van de regels nog noodzakelijker maakt. (vanaf 04:00)

Geen video? Klik hier.

Ook in Zuid-Afrika is een besmettelijker variant, 501.V2 genaamd, van het virus opgedoken, meldt onder meer de Ierse publieke omroep RTE. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is deze variant een mogelijke verklaring voor de plotselinge stijging van het aantal besmettingen onder jongeren. Opvallend is dat besmette jongeren anders dan gebruikelijk te kampen hebben met de zwaardere verschijnselen van de ziekte. Gegevens over de mutatie zijn gedeeld met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens de WHO zijn er nog geen aanwijzingen dat het virus zich anders aan het gedragen is.

Zuid-Afrikaanse onderzoekers verklaren dat 501.V2 sterke overeenkomsten vertoont met de variant die zich in Engeland verspreidt. Zuid-Afrika is het zwaarst getroffen land op het continent, met 900.000 besmettingen op een bevolking van bijna 60 miljoen mensen. Het aantal dagelijkse besmettingen is gestegen tot 8700.

cc-foto: Roy Katzenberg