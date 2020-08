Cruiseschepen varen weer, meteen grote uitbraak op Noors schip

33 Bemanningsleden van het cruiseschip Roald Amundsen hebben Covid-19. Vrijdag werden al vier bemanningsleden opgenomen in een Noors ziekenhuis omdat ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus. De Roald Amundsen was een van de eerste cruiseschepen die weer gingen varen, nadat het cruiseverkeer in maart van dit jaar wereldwijd tot stilstand kwam.

De vier bemanningsleden waren al enkele dagen ziek geweest aan boord. Ze zaten in isolatie op het schip. Nadat het schip vrijdag aanmeerde in de plaats Tromsø konden de vier worden getest: ze bleken positief te zijn. Toen ook de 160 andere bemanningsleden werden getest, kwamen er bijna dertig nieuwe besmettingen aan het licht. De 177 passagiers die al van boord zijn, worden ingelicht over de uitbraak.

De exploitant van de Roald Amundsen, Hurtigruten, had de nodige maatregelen genomen om een corona-uitbraak te voorkomen. Zo mogen er veel minder passagiers aan boord, zijn er geen buffetten en wordt er vaker schoongemaakt.

In februari dit jaar was er een grote Covid-19-uitbraak op het cruiseschip The Diamond Princess. Honderden opvarenden raakten besmet op het schip dat lange tijd voor de kust van Japan lag.

Afbeelding: video Hurtigruten