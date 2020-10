CU-Kamerlid stemt per ongeluk voor betere beloning zorg, motie aangenomen

De Tweede Kamer heeft per ongeluk alsnog in meerderheid ingestemd met een motie om de salarissen van zorgmedewerkers structureel te verhogen. De motie werd ingediend door PVV-leider Geert Wilders. Bij een hoofdelijke stemming, stemden 69 Kamerleden voor en 67 tegen. Het ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf stemde per ongeluk voor, terwijl het de bedoeling was dat de ze motie zou afwijzen.

De afgelopen maanden zijn er meermaals moties ingediend om zorgmedewerkers structureel beter te belonen, onder meer als teken van waardering voor de inzet tijdens de coronacrisis. Die moties werden behalve door Geert Wilders ook ingediend door Renske Leijten (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA). Steeds weer haalden de moties het niet, omdat het voltallige kabinet tegenstemde.

CU-Kamerlid Voordewind liet weten dat ook nu weer zijn voltallige partij tegen de motie had moeten stemmen, maar dat zijn collega een fout maakte. Terugdraaien kan niet, de stem is definitief. Wilders heeft het kabinet inmiddels gevraagd hoe zij van plan zijn de motie uit te voeren.

Bron: NOS