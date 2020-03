Culturele sector vreest coronacrash

Nu de theaters de deuren moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er op sociale media oproepen om geen geld terug te vragen. “Overweeg om het geld te doneren aan het theater”, luidt bijvoorbeeld de tekst die schrijver Saskia Noort via Instagram deelt. “Je geld terugvragen kan kunstorganisaties te gronde richten.”

De Raad voor Cultuur spreekt van een ‘harde klap voor culturele instellingen en makers’. Kunstinstellingen zijn vaak niet verzekerd tegen dit type calamiteiten. “We zullen zelf voor de kosten op moeten draaien”, verklaart Walter Ligthart, directeur van Theater Rotterdam, tegenover Rijnmond. Hij hoopt dat de Nederlandse overheid, net als in Duitsland, zal bijspringen.

Een motie van onder meer D66 en GroenLinks voor een steunpakket voor de culturele sector kreeg vannacht een meerderheid in de Tweede Kamer. In de motie wordt er onder meer op gewezen dat de meeste mensen die werkzaam zijn in de cultuursector freelancers zijn.

Klopt. Harde klap. Ik ga het kabinet vragen om een steunpakket voor de culturele sector. https://t.co/16jFXX65nX — Rob Jetten (@RobJetten) March 12, 2020

Musea sluiten. Tournees die moeten worden afgezegd. Kunstenaars, makers en musici hebben het zwaar. De culturele sector heeft nu een steunpakket nodig. Samen met D66 dienen we daarvoor een motie in. #coronadebat https://t.co/FJIiM5nhsh — Jesse Klaver (@jesseklaver) March 12, 2020

cc-foto: Françoise Rondaij-Koch