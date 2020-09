Cynisch steekspel: coalitie overweegt toch ‘Griekse’ vluchtelingen op te vangen

Woensdag was staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) nog resoluut: ook na de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos wilde Nederland geen vluchtelingen ‘overnemen’ van Griekenland. De Nederlandse regering wil alleen helpen bij het overbrengen van kinderen naar het Griekse vasteland, verklaarde ze.

Een dag later lijkt de coalitie toch bereid om vluchtelingen in Nederland op te vangen die in Griekenland zitten, meldt de NOS. Na de ChristenUnie en D66 wil nu ook het CDA meer doen dan alleen humanitaire hulp bieden op het vasteland van Griekenland.

De VVD ligt nog altijd dwars. Een mogelijk compromis is dat Nederland minder vluchtelingen van elders toelaat in ruil voor de opvang van vluchtelingen uit Griekenland, schrijft NRC-redacteur Floor Boon op Twitter.

Mogelijke deal is nu kinderen opvangen in ruil voor minder jaarlijkse vluchtelingen die NL via de UNHCR hervestigt. Dat zijn er nu 750 per jaar. — Floor Boon (@ffeboon) September 10, 2020

Het Kamerdebat over de brand in Moria dat stond gepland voor 14:00 uur, is vanwege de onderhandelingen binnen de coalitie uitgesteld tot 17:00 uur. Ondertussen zoeken vluchtelingen die door de branden in Moria hun onderkomen zijn kwijtgeraakt, beschutting tussen de graven op een Grieks-orthodoxe begraafplaats.

People that lost their shelters in #MoriaCamp due to the fires are finding shade and temporary resting ground between graves in a Greek orthodox cemetery.#Lesvos #refugeesgr pic.twitter.com/Wn7jsIojPH — Daphne Tolis (@daphnetoli) September 10, 2020