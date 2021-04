D66 start onderzoek naar klachten ongewenst gedrag Kamerlid Smeets

Het nieuwe D66-Kamerlid Sidney Smeets (45) wordt er op Twitter door verscheidene jonge homo’s van beschuldigd dat hij contact zoekt met minderjarige jongens. Ze hebben het gedrag van Smeets naar eigen zeggen ook onder de aandacht proberen te brengen van zijn partij. De beschuldigingen kwamen dinsdag naar buiten, woensdag kondigde D66-partijvoorzitter Anne-Marie Spierings een intern onderzoek naar de beschuldigingen aan.

In een verklaring schrijft Spierings:

Op woensdag 31 maart is er bij de partij een bericht binnen gekomen. Dit betrof een bericht over mogelijk ongewenst gedrag van Sidney Smeets in de periode voor zijn kandidatuur als Kamerlid. De melder had dit niet zelf ervaren, maar zei namens iemand anders te spreken. Sinds dat moment is er meermaals contact geweest met de melder om meer informatie te krijgen. Als eindverantwoordelijke voor integriteit in de vereniging laat ik me daarbij adviseren door het recent ingestelde Team Verantwoord Gedrag.”

Spierings zegt samen met partijleider Sigrid Kaag een “indringend gesprek” te hebben gevoerd met Smeets naar aanleiding van die melding, en nog eens nadat dinsdag de berichten op sociale media verschenen:

Hey @kamerlidsmeets, ik weet dat je vaak contact zoekt met minderjarige jongens die net uit de kast zijn op Twitter. En nog meer verhalen.

We hebben het zelfs geprobeerd aan te kaarten bij je partij. Je liket ook posts van de pedo-activist Nelson. Is hier een verklaring voor? pic.twitter.com/kqqdGFsEnt — sibren (@Sibruh) April 13, 2021

Een 20-jarige homoseksuele man deelde een screenshot van een bericht dat hij van Smeets ontving toen hij nog geen maand meerderjarig was. In het bericht schrijft de voormalige advocaat dat de jongen “teveel kleren” aan heeft. Het eerste contact legde Smeets met de jongen toen hij 17 jaar was, blijkt uit een andere schermafdruk.

Dit is het laatste whatsappbericht dat ik van @kamerlidsmeets in mijn Inbox heb.

Ik was toen welgeteld 26 dagen 18. pic.twitter.com/JR1ZQU5sf0 — Quinten (ITlympics atleet)🦄🧙🏻‍♂️ (@quintenser) April 13, 2021

Jarenlang heb ik geworsteld met het idee of ik hierin schuld had, of ik hem gewoon had moeten negeren toen hij mij op mijn 17e benaderde. pic.twitter.com/v3ALAiov1M — Quinten (ITlympics atleet)🦄🧙🏻‍♂️ (@quintenser) April 13, 2021

Volgens Jens Bosman, die naar eigen zeggen op zijn vijftiende werd benaderd door Smeets, bleef de advocaat “altijd net binnen de grenzen van het juridische”. Hij wijst wel op een patroon: “Ik heb minstens 10 jongens op Twitter gezien waarmee Smeets contact heeft gezocht.”

Altijd m'n bek over gehouden bij gebrek aan hard bewijs, omdat die DMs met m'n vorige account waren. Het aantal verhalen dat nu naar de oppervlakte duikt maakt wel duidelijk dat dit groter is dan ik dacht. — Jens Bosman (stream Johan en Jeppe – Rainbow Road) (@jensbosman2) April 13, 2021

Dat is ook de reden dat ik (en anderen vast ook) er eerst niet veel in zagen: "heb je zin om langs te komen op kantoor", of een uitnodiging om te gamen, lijkt onschuldig. Maar dat is het niet als je ziet dat 'ie dit bij tientallen jongens doet. Het moet een keer klaar zijn. — Jens Bosman (stream Johan en Jeppe – Rainbow Road) (@jensbosman2) April 13, 2021

Voor de verkiezingen stelde D66 een onderzoek in naar seksuele intimidatie, nadat er anonieme aantijgingen verschenen aan het adres van partijprominent Frans van Drimmelen. Na onderzoek werd Van Drimmelen vrijgepleit.

Na de nieuwe beschuldigingen, nu aan het adres van Smeets, laat Kaag weten “duidelijk” te willen zijn: “In onze partij is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. D66 stelt duidelijke normen aan hoe mensen binnen onze partij zich dienen te gedragen.” Kaag zegt de meldingen “zeer serieus” te nemen en vervolgstappen te zullen zetten “als de bevindingen van het interne onderzoeksteam daar aanleiding toe geven.”

Smeets zelf laat in een eigen reactie weten geschrokken te zijn van de berichten die over hem rondgaan:

In sommige berichten lees ik dat mensen contact met mij als ongewenst hebben ervaren. Dat vind ik zeer naar, want dat was niet mijn intentie. Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden. Ik snap heel goed dat de partij dit serieus oppakt. Dat steun ik zeer en vanzelfsprekend werk ik mee aan alles wat van mij wordt gevraagd.

Woensdag staat in de Tweede Kamer een debat over het Vreemdelingen- en Asielbeleid op de agenda. Smeets zou daar namens D66 spreken. Woensdagochtend bleek hij van de sprekerslijst te zijn verdwenen. Volgens een woordvoerder neemt het Kamerlid de komende dagen rust.