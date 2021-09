D66-leider Kaag zet deur voor ChristenUnie toch weer open

Na eerder de deur hard dicht te smijten voor een nieuwe samenwerking met de ChristenUnie, heeft D66 zondag die deur toch weer op een kier gezet. Volgens partijleider Sigrid Kaag is een nieuwe gezamenlijke regeerperiode mogelijk, mits er met de zes partijen uit ‘het brede midden’ wordt onderhandeld.

‘Laten we met alle zes de constructieve partijen – VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie – aan tafel gaan,’ zei Kaag tijdens een partijbijeenkomst in Amsterdam. Met die gewijzigde houding hoopt de partij de volledig in het slop geraakte kabinetsformatie weer nieuw leven in te blazen. Alle eerdere pogingen om tot een meerderheidskabinet te komen mislukten, onder meer vanwege de weigering van het afbrokkelende CDA om met een tandem van GroenLinks én de PvdA in zee te gaan.

Een voortzetting van de huidige demissionaire coalitie, ook een nipte meerderheid, zat er niet in omdat Kaag van meet af aan geen heil zag in een hernieuwd partnerschap met de ChristenUnie. Ook die optie ligt nu weer op tafel, maar Kaag wil eerst proberen de linkse partijen weer bij de gesprekken te betrekken. Maandag gaat informateur Johan Remkes weer verder met zijn opdracht, hij ontvangt dan de leiders van VVD, D66 en CDA om te praten over een minderheidscoalitie.