D66, Peter R. de Vries en Frits Bolkestein willen andere drugsaanpak

D66 wil een andere drugsaanpak en is daarom de actie #ikmaakmedrug gestart. De partij krijgt daarbij steun van mensen uit de wetenschap, advocatuur, verslavingszorg, mediawereld, dancescene én van Peter R. de Vries. De gewezen misdaadverslaggever spreekt zich in een videoboodschap uit tegen het huidige drugsbeleid dat volgens hem “een faliekante, peperdure mislukking is geweest”.

D66-kamerleden Vera Bergkamp en Maarten Groothuizen, Jellinek-manager Floor van Bakkum en drugsonderzoeker on Nabben (Hogeschool van Amsterdam) bepleiten in een manifest een gereguleerde drugsmarkt. Een eeuw lang repressie heeft volgens hen weinig opgeleverd.

Mensen gebruiken drugs. Daar kunnen we de ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Verbieden heeft geen zin. Drugscriminelen verdienen goud geld en hebben lak aan mensenlevens, onze gezondheid of de natuur. Slechte pillen, drugsdumpingen, bedreigingen van burgemeesters, het is aan de orde van de dag.

Het manifest is onder meer ondertekend door de vroegere VVD-leider Frits Bolkestein, de voormalige PvdA-minister Hedy d’Ancona en GroenLinks-kamerlid Kathalijne Buitenweg.

Nederland, dat jarenlang internationaal bekend stond om zijn progressieve drugsbeleid, is de afgelopen jaren door verscheidene andere landen voorbijgestreefd. Zo decriminaliseerde Uruguay de kweek en handel van cannabis in 2017. Daarnaast is cannabisgebruik inmiddels toegestaan in verscheidene Amerikaanse staten en Canada. En ook Luxemburg wil cannabis legaal maken.