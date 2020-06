D66 wil verbod op gebruik omstreden nekklem door politie

Het gebruik van de nekklem door politieagenten moet bij wet verboden worden. Dat vindt D66. Niet alleen leidt het gebruik van de omstreden nekklem te vaak tot dodelijke slachtoffers, het is daarnaast ‘ook nog eens symbool komen te staan voor situaties waarin het geweldsmonopolie gericht wordt op een ongewapend persoon van kleur’. Dat heeft D66-leider Rob Jetten maandag gezegd in het NOS Radio 1 Journaal.

Jetten vergelijkt de dood van de Amerikaan George Floyd met die van Mitch Henriquez die in 2015 door politieagenten werd gedood bij een hardhandige arrestatie op een muziekfestival in Den Haag. Bij die arrestatie door meerdere agenten werd niet alleen gebruik gemaakt van pepperspray en wapenstokken, Henriquez werd ook langdurig in een nekklem gehouden. De agent die dat deed werd uiteindelijk in 2019 tot een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar veroordeeld.

In 2016 deed de Inspectie voor Veiligheid en Justitie onderzoek naar de nekklem en concludeerde dat het helemaal niet nodig is die te verbieden. In plaats daarvan werd aan de politietraining een onderdeel toegevoegd waarin agenten in opleiding geleerd wordt de nekklem te gebruiken zonder daarbij de arrestant te wurgen.

cc-foto: pxhere