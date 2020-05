D66: zorg ervoor dat koninklijke kunst niet weer naar buitenland verdwijnt

D66 wil dat er een commissie wordt ingesteld die moet uitzoeken welke voor Nederland waardevolle kunstwerken van de koninklijke familie extra bescherming nodig hebben. Op die manier moet worden voorkomen dat de koninklijke familie opnieuw unieke objecten aan het buitenland verkoopt.

Leden van het koninklijk huis hebben de afgelopen jaren verscheidene omstreden kunstdeals gesloten. Prinses Christina liet vlak voor haar overlijden in 2019 een Rubens-tekening veilen in New York. Een bijzondere schilderij van de Javaanse kunstenaar Raden Saleh verdween in 2014 voor miljoenen euro’s heimelijk naar Singapore.

Ambtenaren gingen er tot voor kort vanuit dat alle belangrijke kunstwerken van de Oranjes veilig waren ondergebracht in de door Juliana opgerichte stichting Historische Verzamelingen van het huis Oranje-Nassau, verklaart Robert de Haas, oud-directeur van de Rijksdienst Beeldende Kunst, tegenover Zembla.

“We hebben ons te makkelijk laten geruststellen”, meent De Haas, die ook oud-secretaris is van de zogeheten WBC-commissie die een lijst bijhoudt van kunstwerken die niet zonder toestemming van de minister Nederland verlaten.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil ‘vanwege privacyoverwegingen’ niet vertellen hoeveel kunstwerken van de Oranjes op de WBC-lijst staan. Meer donderdagavond in de Zembla-aflevering ‘Koninklijke constructies’ (20.25 uur, NPO 2). Bekijk alvast de trailer:

Bekijk ook:

De kunst van de koning (19 december 2019)

Lees ook:

Koning krijgt onrechtmatig 4,7 miljoen subsidie voor Kroondomein Het Loo