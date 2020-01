D66’ers Van Huffelen en Vijlbrief naar Financiën

D66 schuift Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief naar voren als staatssecretarissen op het ministerie van Financiën. Dat meldt de NOS op gezag van Haagse bronnen. De 51-jarige Van Huffelen, die nu in nog de Eerste Kamer zit en directeur is van het GVB in Amsterdam, wordt de eerste vrouwelijke bewindspersoon op het ministerie.

De 56-jarige Vijlbrief was jarenlang topambtenaar op Financiën. De NOS noemt zijn benoeming opvallend.

Hij is sinds 2017 ambtelijk voorzitter van de Eurogroep, een van de belangrijkste functies bij de Europese Unie. Hij zou nog zeker een jaar op die post zitten. Nu hij die functie opgeeft, verliest Nederland een invloedrijk ambtenaar aan de top van de Eurogroep.

Weet niet zeker of de internationale pers in Brussel wel zo rouwig is om het vertrek van #Vijlbrief. Zijn maandelijkse persbriefings waren, zeker in het begin, aan de stugge kant… En, tot afgrijzen van sommige collega's, begon hij soms een paar minuten TE VROEG. https://t.co/iWiVwbA7cr — Christoph Schmidt (@trouwschmidt) January 26, 2020

Van Huffelen en Vijlbrief nemen de taken over van Menno Snel, die eind vorig jaar moest aftreden vanwege de toeslagenaffaire. Daarbij werden honderden ouders er ten onrechte van beschuldigd dat ze fraudeerden met toeslagen voor de kinderopvang.

De Belastingdienst zette bij de getroffen ouders de kinderopvangtoeslag stop terwijl daar geen goede reden voor was. De ouders die als eerste de dupe werden van deze handelswijze, hadden allemaal een migratieachtergrond.

Van Huffelen moet de getroffen ouders nu gaan compenseren. Ook moet ze het toeslagenstelsel gaan hervormen. Critici stellen al jaren dat het huidige stelsel veel te fraudegevoelig en complex is. Zo schreef de Raad van State in september nog dat er ‘veel ingewikkelde regels’ bestaan voor de toeslagen. Zeker voor mensen met ‘een beperkte zelfredzaamheid’ kan dat tot grote problemen leiden, aldus het adviesorgaan van de regering.

