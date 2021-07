‘D66’ers werken in een laboratorium aan virus dat sneller is dan het geluid’

“Hebben we onze vrijheid terug, krijgen we dit weer”, verzucht Druktemaker Marcel van Roosmalen over de opmars van de Delta-variant. “Ongevaccineerden besmetten elkaar in de horeca, morgen gaan de boeren hun virussen weer uitrijden, de B-artiesten treden weer op, Forum voor Democratie is nog steeds niet verboden, Lange Frans, Willem Engel en alle andere wappies zijn nog steeds op vrije voeten, Lowlands gaat door, Rusland verbiedt Franse champagne. Is dat toeval? Natuurlijk niet. Het zijn allemaal verkeerde signalen, de lichten gaan weer op oranje, en daarna weer op rood.”

“Er zijn hier mensen van D66 die in een laboratorium werken aan een nieuw virus dat sneller is dan het geluid. Dan kan corona dus ook uit de radio komen, en dan zullen we straks behalve mondkapjes ook oordoppen moeten gaan dragen. Luisteraars, geniet nog maar van deze zomer. Het is uw laatste.”