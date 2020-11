Dakloze klimaatactivist op blote voeten volgt afgetreden burgemeester op

Een dakloze vredes- en klimaatactivist die blootsvoets over straat gaat, is de enige logische opvolger van burgemeester Margaret Strelow van de Australische plaats Rockhampton. Strelow moest maandag aftreden omdat ze een gift van het mijnbouwbedrijf Adani niet had gemeld.

Volgens de regels van de deelstaat Queensland wordt een vertrokken burgemeester automatisch opgevolgd door degene die bij de laatste verkiezingen als tweede eindigde. Activist Chris Hooper, die vanwege zijn wilde haardos de bijnaam Ananas heeft, was de enige kandidaat die het in maart opnam tegen Strelow. Hij kreeg 31 procent van de stemmen.

Hooper, die tijdens de verkiezingscampagne handgeschreven persberichten verstuurde, is een uitgesproken tegenstander van het mijnbouwbedrijf Adani. Hij maakt zich grote zorgen om de klimaatcrisis, en rijdt om die reden niet in een auto. Wel heeft hij een collectie loopfietsen die hij ook als burgemeester wil blijven gebruiken.

Het bestuur van Queensland zint intussen op een list om Hooper de burgemeesterszetel te kunnen ontzeggen. De deelstaat wil de wetgeving voor burgemeestersverkiezingen met terugwerkende kracht aanpassen, zodat er alsnog een nieuwe verkiezing moet worden uitgeschreven.

Hooper vindt alles best. Hij is bereid om burgemeester te worden, maar hij heeft ook geen problemen met nieuwe verkiezingen. “Ik vind het wel grappig.” Mocht Hooper burgemeester worden, dan heeft hij een speerpunt: de klimaatcrisis. “Covid is slechts een generale repetitie voor klimaatverandering.”

Foto: screenshot 7News Brisbane