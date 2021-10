De duistere campagne tegen Rutte en de draai van Omtzigt

Bij Kee & Van Jole gaat het vandaag natuurlijk over Code Rood, het brisante boek van Peter Kee en Thijs Broer over de machinaties in de Haagse politiek tijdens de coronacrisis. Daarin wordt onder meer onthuld hoe er binnen het team achter CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra in de aanloop naar de verkiezingen gewerkt werd aan een duistere campagne tegen VVD-leider Mark Rutte. Die moest de reputatie van de premier ten gronde richten door hem te beschuldigen van leugens, bedrog en andere smerige praktijken. De bedenkers lieten zich daarbij inspireren door de Amerikaanse politiek, die overigens door dergelijke methodes in een democratische crisis is gestort. Volgens Van Jole is zo’n soort campagne vermoedelijk alleen maar effectief in systemen met slechts twee partijen.

Een van de mensen die betrokken was bij het idee, zo schrijft het duo, was Pieter Omtzigt. Saillant omdat dat inmiddels afgesplitste CDA-Kamerlid zelf juist luidkeels klaagt over verborgen fluistercampagnes die tegen hem gevoerd zouden worden. Hij spreekt nu tegen dat hij er van wist. Kee legt bij De Nieuws BV uit dat Omtzigt een draai heeft gemaakt. De auteurs hebben hun bevindingen vooraf aan hem voorgelegd en toen ontkende hij niet dat hij er bij betrokken was geweest.

CDA'ers werkten aan een geheime anti-Rutte campagne. @PieterOmtzigt reageert in een verklaring het niet eens te zijn geweest met deze plannen en dat hij een brief aan Liesbeth Spies heeft geschreven. @drskee is benieuwd naar dit document en zegt: 'Maak het openbaar'. @denieuwsbv pic.twitter.com/1Kiz9GIdUR — NPO Radio 1 (@NPORadio1) October 27, 2021

Daarna gaat het nog even over de nieuwe plannen van het kabinet voor de aanpak van de coronacrisis. Wat gaat het kabinet doen? “Ik zou eerlijk gezegd niet weten welke maatregelen er op dit moment nog van kracht zijn,” aldus Van Jole. Hij vindt dat er de afgelopen tijd te weinig getracht is twijfelaars over te halen zich toch te laten vaccineren. “17 procent van de bevolking is nog niet volledig gevaccineerd. Dat zijn niet allemaal principiële weigeraars.”