Jongeren lopen door hun gedrag een groter risico de corona-regels te overtreden. Ze krijgen een boete van 390 euro maar beseffen vaak niet dat het daar niet bij blijft. Kassa meldt:

Wie voor zijn werk of stage later een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet aanvragen, loopt de kans die niet te krijgen. Een jongere die nu een boete wegens samenscholing krijgt, kan een baan bij de politie bij de beveiliging wel vergeten. Of een student die mee wil doen aan een uitwisselingsprogramma in de VS, loopt de kans geen visum te krijgen vanwege dat strafblad. Die onzekerheid, dat je zo afhankelijk bent van de luimen van iemand die de aanvraag moet beoordelen, dat is niet juist.