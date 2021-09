De Jonge lanceerde ‘Dansen met Janssen’ vanwege kapotte koelkast, zonder OMT-advies

In tegenstelling tot wat demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge suggereert, is het idee ‘Dansen met Janssen’ waarbij gesteld werd dat het na een injectie met het gelijknamig vaccin veilig was om zich direct in het uitgaansleven te storten, helemaal niet gebaseerd op een advies van het OMT. Dat onthult Propaganda donderdag in een uitzending op NPO3. De Jonge nam de beslissing zelf omdat een gekoelde opslag gevuld met de vaccins stuk ging. De maatregel leidde tot een explosie aan besmettingen met het corona-virus.

In de middag van 7 juni springt in Nieuwegein een waterleiding en ontstaat kortsluiting in een vaccinatielocatie van de GGD Utrecht. Een koelkast vol Janssenvaccins dreigt te bederven. Van het RIVM komt groen licht om de vaccins weg te geven aan wie ze maar wil, ongeacht de toen geldende leeftijdsgrenzen. (…) Het ministerie van Volksgezondheid snakt zelf ook naar goed coronanieuws en voert de maatregel binnen twee weken door. Het motto Dansen met Janssen is geboren. Daarmee zijn jongeren op grote schaal misleid, zegt epidemioloog Amrish Baidjoe in KRO-NCRV’s Propaganda vanavond. Jongeren kregen zo van het demissionaire kabinet een vrijbrief om te gaan stappen. Beschermd of niet. Binnen drie weken werden de versoepelingen teruggedraaid.

Het AD schrijft:

Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de IGZ, noemt terugblikkend op ‘Dansen met Janssen’ twee problemen. Ten eerste: ,,De opmerking van De Jonge dat je ’s ochtends gevaccineerd kon worden en ‘s avonds veilig kon dansen. Dat is absoluut onjuist. Een vaccin werkt pas na tien tot veertien dagen. Ook bij een single dosis.” Een ander probleem was volgens Schellekens de clubs en kroegen die in één klap open werden gegooid. ,,Als er dan mensen die corona hebben tussen zitten, gaat het uiteraard heel hard. Ze hebben een stuwmeer opengezet, wat ze daarna gauw weer dicht hebben moeten draaien.”

Propaganda, donderdag 23 september om 21.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.