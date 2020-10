De kille houding tegen het warmste deel van het Koninkrijk

Op 10 oktober 2010 werden de Nederlandse Antillen werden opgeheven. Sindsdien zijn Saba, Sint-Eustatius en Bonaire bijzondere gemeenten. Curaçao en Sint-Maarten werden, net als Aruba, autonome landen binnen het Nederlands Koninkrijk. Nu, op de dag af tien jaar later, lijkt het Caribische deel van het koninkrijk in de knel te zitten met het Europese deel. Dat zegt Maria Liberia-Peters, de eerste vrouwelijke premier van het koninkrijk.

Ze is te gast in een speciale uitzending van het BNNVARA-radioprogramma De Nieuws BV. Daarin wordt uitgebreid stilgestaan bij het einde van de Nederlandse Antillen en de uitdagingen die dat met zich meegebracht heeft voor de eilanden die vaak negatief in het nieuws komen. Liberia-Peters zegt daarover:

Ik ben de laatste om te zeggen dat we feilloos zijn. Maar wij pakken het aan. Ik vind het simpelweg oneerlijk dat er door bepaalde parlementariërs in Den Haag en journalisten zo de nadruk wordt gelegd op problemen op de eilanden. Ja, ik kan mijn handen niet in het vuur steken voor alle politici, maar wat dacht je van de problemen met witwassen en de schandalen in de Nederlandse politiek? Daar hoor je niemand moord en brand over schreeuwen.

Volgens de oud-premier – ze leidde in de jaren 80 en 90 drie Antilliaanse kabinetten – heeft die negatieve berichtgeving grote invloed op de bewoners van de eilanden. “Het raakt mijn volk […] als er zo gegeneraliseerd wordt,” zegt ze. “Het beïnvloedt op een negatieve wijze onze mogelijkheden voor de toekomst.”

Ook zegt Liberia-Peters niet het gevoel te hebben dat het Europese en Caribische deel werkelijk één koninkrijk vormen. Dat is volgens haar mede het gevolg van een overhaaste en slecht uitgevoerde opheffing van de Antillen:

Ze hadden na 5 jaar moeten evalueren. Dan hadden we de vinger kunnen leggen op zere plekken. Maar dat was er niet. 10-10-10 was een experiment en dat is nooit getoetst.

Dat de eilanden in de knel zitten, is volgens Liberia-Peters onder meer omdat de wil ontbreekt om voor elkaar open te staan:

Of zoals de jongeren hier op Curaçao zeggen chill. We have to chill. Het begint bij de wil. Als dat bestaat, dan moeten we door de zure appel heen bijten en komen we op een gegeven moment in een klimaat waar het werkbaar is voor het Europees en Caribisch deel van het koninkrijk.

