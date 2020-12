“De maatregelen werken niet, dus we gaan ermee door”, vat Druktemaker Pieter Derks de persconferentie van dinsdag samen. En dat terwijl de oplossing toch zo voor de hand ligt: we moeten allemaal weer naar ons werk. Derks legt het uit: “Als we naar de cijfers kijken, zien we dat verreweg de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden. We zouden dus in een klap het aantal coronagevallen kunnen halveren door niet meer naar huis te gaan.”

“Thuis wordt enorm geromantiseerd, terwijl het statistisch een enorm riskante plek is om te zijn. En dat is niet alleen maar vanwege corona. Er zijn in 2019 zeven keer meer mensen door een val of ongeluk in huis omgekomen dan in het verkeer. Thuis blijven is dus zeven keer gevaarlijker dan in de auto stappen. Ineens begrijp je waarom de VVD zoveel werk maakt van het asfalteren van alles dat groen is. Als iedereen de hele dag in de auto zou zitten, zou dat alleen al op jaarbasis vier- tot vijfduizend doden kunnen schelen.”

“Waarom het kabinet ons blootstelt aan al deze gevaren is me na negen maanden corona nog altijd volstrekt onduidelijk. Hoezo ‘werk thuis’? Het is volgens de cijfers juist veel veiliger om op je werk te zijn. Daar vindt slechts 15 procent van de besmettingen plaats. En de kans om op je werk te overlijden is bijna tien keer kleiner dan in het verkeer. Dus niet alleen is werken hartstikke veilig, niet naar huis rijden maakt het nog tien keer veiliger. Blijf op je werk, dat is het allerbeste om te doen.”