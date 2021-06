‘De meeste mensen deugen’, maar Sywert van Lienden niet

Op het moment dat Sywert van Lienden en zijn kompanen Bernd Damme en Camille van Gestel aanboden om mondkapjes in China te kopen, waren er al ruim voldoende hulpgoederen onderweg naar Nederland. Dat zei Rob van der Kolk, de voormalig coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), maandagavond bij Met Het Oog op Morgen.

De deal met Van Lienden ter waarde van ruim 100 miljoen euro was volgens Van der Kolk volstrekt overbodig. “Ik zei wel eens: Sywert praat erover, wij hebben het al geregeld.”

Van der Kolk oordeelt vernietigend over de handelswijze van Van Lienden. De pedante pandemieprofiteur zei bijvoorbeeld dat hij een convenant had ondertekend dat hij zonder winstoogmerk zou werken, terwijl dat niet het geval was. Ook sprak Van Lienden over mondkapjes als “het nieuwe goud”.

De LCH-coördinator liet Van Lienden uiteindelijk het pand uitzetten. Buiten liep het hoog op, omdat Van Lienden zich niets gelegen liet liggen aan de beveiligingsmaatregelen. “Een van de dingen was: wij wilden dat de locatie geheim bleef. Toen ging Sywert naar buiten met zijn club, en die gingen toch foto’s maken, twitteren, terwijl wij die locatie geheim wilden houden.”

“De meeste mensen deugen, maar niet iedereen. En dan kunt u denk ik heel goed invullen wie ik bedoel”, aldus Van der Kolk.