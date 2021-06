‘De principes van D66 zijn heilig, behalve als het niet goed uitkomt’

“D66 is sociaal doen, maar wel eerst aan jezelf denken.” Dat is het oordeel van Marcel van Roosmalen over de partij van Sigrid Kaag die deze week als demissionair minister van Buitenlandse Zaken voor een ambtsbezoek afreisde naar het 375 kilometer verderop gelegen Luxemburg. Per regeringsvliegtuig. Hetzelfde D66 dat van de bevolking vraagt om voor korte afstanden de trein te nemen, omdat juist door korte vluchten de aarde wordt opgewarmd.

Terwijl vanuit bijna alle hoeken stevig gemord wordt op de vliegreis van Kaag, blijft het vanuit één hoek verdacht stil: die van de D66-achterban. Logisch, zegt Van Roosmalen in de Nieuws BV:

Wat Sigrid Kaag deed is typisch D66: het een zeggen, het ander doen. Schipperen, ze zijn er groot mee geworden. Bij onderhandelingen doet D66 altijd als eerste een scheut water bij de wijn. De principes zijn heilig, behalve als het niet goed uitkomt.