De revolte van de Gele Hesjes

De laatste jaren is er in Frankrijk veel politieke onrust en veel sociaal protest. De acties van de ‘gele hesjes’ zijn de bekendste voorbeelden daarvan. Maar wat de beweegredenen zijn voor de ‘gele hesjes’, hoe deze beweging is ontstaan (een beweging waarin veel mensen voor het eerst met politiek in aanraking kwamen) en wat hun eisen zijn, wordt maar zelden serieus onderzocht of behandeld. Thomas Decreus (Kortrijk, 1984) is filosoof, historicus, auteur en journalist bij De Wereld Morgen en heeft deze beweging intensief gevolgd. Hij analyseert in een nieuwe aflevering van De Figurant deze nieuwe revolte waarin allerlei nieuwe politieke krachten samenkomen.