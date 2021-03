De stem van De Jonge en de stropdas van Van Jole

Kee & Van Jole bespreken de verkiezingen die over twee weken moeten plaatsvinden maar die niemand lijken te boeien. Zelfs Kee, de Haagse insider die normaliter in verkiezingstijd meer energie verbruikt dan een kerncentrale kan produceren, wordt er warm noch koud van. “Ik bespeur ook niets van enige verkiezingskoorts.” Van Jole zegt daarop dat de anderhalve meter afstand en mondkapjes kennelijk niet alleen helpen tegen corona en griep maar ook tegen verkiezingskoorts. “Je merkt nu ook dat die zaaltjes waar normaal gesproken iedereen bij elkaar kruipt en waar nogal eens lacherig over gedaan wordt, toch heel belangrijk zijn. Met alleen sociale media ga je geen campagnegevoel krijgen.”

Kee geeft een inkijk in de warme sfeer binnen het CDA nadat Hugo de Jonge heeft laten weten dat hij niet op Wopke Hoekstra gaat stemmen. De stem van de voormalig lijsttrekker gaat naar zijn assistent Bart van den Brink. “Die heeft de positie die Jack de Vries vroeger had. Hij leidt ook de campagne van het CDA. Dus hij moet dan met Hoekstra zitten terwijl hij politiek adviseur is van De Jonge, die ook nog eens verklaart op hem te gaan stemmen.”

Van Jole constateert dat onduidelijk is waar de verkiezingen precies over gaan. “Het onderwerp waar iedereen het over heeft, corona, is taboe want we worden al maanden bestookt met overheidspropaganda dat saamhorigheid vereist is om het virus te verslaan. Dus geen partij durft daar van af te wijken.”

Kee slaat daar direct op aan. “Er is wel degelijk een partij die niks van de maatregelen moet hebben en het ook over overheidspropaganda heeft.” Van Jole hapt niet en gaat door over dat er een ander beleid moet komen. “De regering is alleen maar bezig met wel of niet verbieden. Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor gedrag dat wel gewenst is, maar van dat soort nudging houdt Rutte niet.”

Daarna gaat het nog even over Kaag. Kee constateert dat ze het tegen de verwachtingen in goed deed tijdens het lijsttrekkersdebat van RTL. “Ze gaf ook stevig weerwoord aan Wilders.” Vervolgens kreeg ze wel een lawine aan seksistische opmerkingen over zich heen. “Misschien dat dat nog een thema kan worden,” reageert Van Jole. “De afgelopen 20 jaar gingen de verkiezingen steevast over migratie en racisme. Dat speelt nu niet. Terwijl kiezers niet alleen ergens vóór kiezen maar ook graag ergens tégen. Seksisme zou die rol kunnen gaan vervullen, daar hebben ook veel mensen een hartgrondige afkeer van.”

Dan wil presentator Natasja Gibbs weten waarom Van Jole de laatste weken steeds een stropdas draagt. Daar blijkt hij een wel zeer speciale reden voor te hebben.