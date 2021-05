De verzwegen verdeeldheid: een of twee dekbedden?

Eens temeer blijkt Nederland de grijze zone te vormen tussen Scandinavische gewoontes en tradities in de rest van Europa. De scheidslijn is duister want speelt voornamelijk in de nacht. Een deel van de Nederlandse stellen slaapt onder een dubbelpersoonsdekbed, een ander deel onder twee eenpersoons. Dat klinkt als een ideale keuzemogelijkheid maar wat als de een voor de eerste optie gaat en de andere voor de tweede? Je kunt er tot diep in de nacht over polderen want een norm is er niet.

De kwestie komt aan de orde in What the Denmark, een podcast voor expats en migranten die zich de Deense cultuur eigen willen maken dan wel zich daar graag over verbazen. In Denemarken geldt de norm van twee aparte dekbedden. Tot verbijstering van non-Scandinaviërs.

De Brit Sam Floy had zich op veel voorbereid maar bemerkte toen hij introk bij zijn Deense vriendin tot zijn schrik dat er twee dekbedden op haar tweepersoonsbed lagen. “Voor haar was dat de normaalste zaak van de wereld maar mij bracht het aan het twijfelen over de sterkte van onze relatie: waarom zouden we niet de intimiteit hebben om een dekbed te delen?” Voor hem was het idee van twee dekbedden onvoorstelbaar. Voor Denen daarentegen is het idee van een enkel tweepersoonsdekbed niet eens aan de orde.

De tweede schok was dat slaaptechnisch gezien, de Denen gelijk hebben. Verstoring van de slaap ontstaat als je het te koud krijgt en dat gebeurt al snel als een van de twee ’s nachts onbewust imperialistische neigingen vertoont en het dekbed grotendeels in beslag neemt. Voor Britten en andere beschaafde volken betekent het hebben van twee aparte dekbedden dan juist weer dat de liefde is doodgebloed.

Floy ging te raden bij experts van de grootste Deense beddenfabriek. Negentig procent van de dekbedovertrekken die ze verkopen betreft eenpersoonsovertrekken. In Groot-Brittannië daarentegen is het dan weer lastig om een eenpersoons overtrek voor volwassenen te vinden. Floy spreekt een Britse slaapexpert die naar Amsterdam moest afreizen om er een aan te schaffen.

Misschien is het zelfs terug te brengen tot een religieuze kwestie. In calvinistische landen zoals Zwitserland, Zweden en Denemarken is het gebruikelijk om onder gescheiden eenpersoonsdekbedden te slapen. In Nederland, dat voor de helft calvinistisch is en voor de andere helft katholiek, gelden de twee normen: of een tweepersoonsdekbed zoals de Britten en het overgrote deel van het continent, of twee eenpersoonsdekbedden. Slaapwinkels wijden er zelfs hele adviespagina’s aan: “Lekker samen onder 1 groot dekbed slapen, een romantische gedachte. De realiteit in de Nederlandse slaapkamers is echter anders, eenieder knuffelt z’n eigen dekbed. Op deze manier blijft de vraag: “1 groot dekbed samen of 2 aparte dekbedden?” voor veel paren een thema dat zeer zeker voor discussie kan zorgen.”

Een andere verklaring voor de Scandinavische voorkeur is dat in die landen het pragmatisme overheerst. Wie beter wil slapen moet een dekbed voor zichzelf nemen. In zuidelijker landen daarentegen wordt meer gehecht aan idealen: een tweepersoonsdekbed is veel romantischer. Een rondvraag onder willekeurige personen in Nederland leert dat de meningen verdeeld zijn en in sommige gevallen inzet is van eindeloze strijd.

Gek genoeg lijkt het onderwerp tegelijkertijd ook taboe. Op Viva Forum, over het algemeen een graadmeter in romantische dilemma’s, wordt het zelfs niet eens ter sprake gebracht, in tegenstelling tot op bijvoorbeeld een forum over paarden. Op traditionele mannensites is het onderwerp ook niet terug te vinden. Libelle heeft wel een hitech oplossing voor het probleem maar besteedt aan het dilemma zelf geen aandacht. Of het is niet echt een probleem maar dat doet de vraag rijzen: waarom eigenlijk niet?

cc-foto: René Gademann

