VS breekt luguber record: meer dan achthonderdduizend coronadoden

In de Verenigde Staten zijn nu meer dan 800.000 mensen overleden aan het coronavirus, het hoogst bekende aantal wereldwijd. Ruim 200.000 van hen overleden sinds de lente van dit jaar, terwijl vanaf dat moment de vaccins beschikbaar waren.

Het dodental in de VS is buitensporig hoog: terwijl het land slechts 4 procent van de wereldbevolking heeft, is het goed voor 15 procent van het wereldwijde aantal coronadoden. Het einde is ook nog niet in zicht, nu de agressieve Omikron-variant ook in Amerika hard op weg is de dominantie mutatie te worden, terwijl Delta momenteel in veel gebieden voor een zorginfarct zorgt.

In de VS is ongeveer 60 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd, ondanks een onvermoeibare campagne van president Joe Biden om Amerikanen te laten prikken. Daarbij krijgt hij veel weerstand vanuit de Republikeinse partij, die zich fel blijven verzetten tegen het vaccinatiebeleid, waarbij gretig gebruik wordt gemaakt van allerhande wilde complottheorieën. Dat leidt er wel toe dat het sterftecijfer onder aanhangers van die partij veel hoger is: van de ongevaccineerden in Amerika is 17 procent Democraat, 60 procent Republikein. Van de 200.000 overledenen sinds de uitrol van de vaccinatiecampagne, waren er ruim 160.000 ongevaccineerd.