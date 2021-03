De Zweefmeter laat twijfelende kiezer veilig landen bij ideale partij

Zie je door de politieke bomen het ideale bos niet meer of heb je gewoon nog geen idee op wie je 17 maart je stem moet uitbrengen? Wees niet bevreesd. BNNVARA-talkshow De Vooravond gaat kiezers die nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen of een beetje twijfelen met de verkiezingsapp ‘De Zweefmeter’ helpen een keuze te maken. De app, die BNNVARA in samenwerking met Kieskompas ontwikkelde, maakt kiezers wegwijs door ze te laten beslissen of ze het wel of niet eens zijn met politieke keuzes.

Tot en met vrijdag 12 maart, legt De Zweefmeter iedere werkdag drie stellingen voor over een specifiek thema. Onder meer de zorg, de woningmarkt, het onderwijs en armoede komen aan bod. Op basis van de persoonlijke voorkeuren vouwt de app een papieren vliegtuigje. De antwoorden richting aan de zweefvlucht van de kiezer. Uiteindelijk landt het vliegtuigje dicht bij de politieke partijen die zo ideaal mogelijk passen bij de keuzes van de gebruiker.

In de uitzending van De Vooravond introduceren negen BNNVARA-presentatoren, onder wie Floortje Dessing, Sinan Can en Natasja Gibbs, dagelijks de stelling van de dag en bieden daarbij context. De Zweefmeter is geheel gratis te downloaden via de Playstore of de Appstore.

Foto: Natalia van der Zalm