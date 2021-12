Debatcentrum De Balie verknipt interview met Diederik Gommers tot nepnieuws

Intensivist Diederik Gommers is onaangenaam verrast door een montage door De Balie van een interview met hem. Door de context weg te laten lijkt het alsof de medicus de coronacrisis bagatelliseert in een fragment dat door het debatcentrum online is gezet om publiciteit te genereren. De uitspraken zijn gehaald uit een interview dat Gommers gaf over gevolgen van het coronabeleid voor jongeren. Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, is een uitgesproken criticus van het coronabeleid waar zijn centrum zwaar onder te lijden heeft. De selectieve montage komt De Balie op veel kritiek te staan.

Van een debatcentrum mag je toch verwachten dat ze het belang van context rond een citaat begrijpen. https://t.co/E1IYShnmEG — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) December 29, 2021

Gommers zegt in het gewraakte fragment: “Het milieuprobleem is echt vele malen groter dan covid. Waarom maken we ons druk over covid? Ik vind dat echt peanuts, de hele covid is peanuts. Ik bedoel: alle jongeren worden er helemaal niet ziek van. Jongens, waar hebben we het over? Het is toch een virus van niks eigenlijk. We sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van.”

Wat niet duidelijk wordt uit het fragment is dat Gommers corona niet wil afzwakken maar dat hij zich verplaatst in de gesprekspartners en de pandemie vergelijkt met een uiterst dodelijk virus als ebola en de gevolgen van klimaatverandering waar jonge generaties mee te maken krijgen. De pijnlijk getroffen Gommers neemt in een posting op Instagram afstand van de door De Balie verspreide suggestie dat hij zich tegen het coronabeleid keert. De clip wordt veelvuldig gedeeld in kringen van wappies en anderen fantasierijke omgevingen die de coronacrisis ontkennen. “Het was totaal niet mijn intentie om minachtend te doen over het virus of te suggereren dat het niks voorstelt.”

Gommers pleitte in het gesprek juist voor aparte maatregelen voor jongeren en meer visie op hoe om te gaan met de pandemie die mogelijk langer gaat duren.

Geen video? Klik hier.