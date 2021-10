Debuutroman Hillary Clinton over heldhaftige minister van Buitenlandse Zaken

De debuutroman van Hillary Clinton is vanaf dinsdag te koop. De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken schreef het boek State of Terror met de Canadese schrijfster Louise Penny.

Het boek vertelt het verhaal van de mediamagnaat Ellen Adams, die toetreedt tot de regering van net verkozen president Douglas Williams. Williams slaat zo twee vliegen in een klap: hij haalt zijn grootste criticaster binnenboord en zorgt ervoor dat zij afstand moet doen van haar media-imperium.

Als minister van Buitenlandse Zaken ontdekt Adams al snel dat de Verenigde Staten een probleem hebben: onder de vorige president was er nauwelijks aandacht voor internationale politiek en diplomatie. Dat komt slecht uit nu er tal van terroristische aanslagen plaatsvinden waarbij Pakistan, Afghanistan en Irak zijn betrokken.

My first foray into fiction! It was a labor of love with my friend (and favorite mystery author) Louise Penny, and I can't wait for you to read it.

Pre-order “State of Terror” now to dive in as soon as it's released next Tuesday, October 12. https://t.co/wFFmAIb2qK pic.twitter.com/fty5ji2Cm4

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 5, 2021