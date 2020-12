Deelneemster miss-verkiezing doelwit van antisemieten

De verkiezing van Miss France, in dat land nog een kijkcijfermagneet, is ontsierd door een golf aan antisemitische haatreacties tegen een van de deelneemsters. Tijdens een vraaggesprek vertelde de miss uit de Provence, April Benayoum, dat haar vader van Israëlisch-Italiaanse komaf is en haar moeder van Servo-Kroatische origine is. De opmerking leidde tot zulke haatreacties en anti-Israël berichten dat zowel de organisatie, de omroep, als leden van het kabinet protesteerden.

#MissProvence cible d’insultes et de menaces antisémites sur les réseaux sociaux, inadmissible ! Le combat contre l’antisémitisme n’est pas terminé, recherchons et combattons avec force ceux qui profèrent la haine ! pic.twitter.com/wfHai9Ddjn — Eric Ciotti (@ECiotti) December 20, 2020

De minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin, verklaarde dat hij “diep geschokt” was door de golf van haat. Hij beloofde dat de politie alles in het werk zal stellen om de afzenders van de berichten op te sporen.

Je suis profondément choqué par la pluie d’insultes antisémites contre Miss Provence. Nous ne devons rien laisser passer. Honte à leurs auteurs. Les services de police et de gendarmerie sont mobilisés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 20, 2020

De minister van Burgerschap Marlene Schiappa schreef dat de schoonheidscompetitie “geen wedstrijd antisemitisme is”. Ze betuigde haar volledige steun aan April Benayoum “doelwit van antisemitische opmerkingen en ongelofelijk geweld gedurende de hele avond nadat ze haar afkomst bekendmaakte.”

#MissFrance2021 n’est pas un concours d’antisémitisme.

Tout mon soutien à April Benayoum #MissProvence cible de propos antisémites d’une violence inouïe toute la soirée après avoir évoqué ses origines. 👉🏾 J’adresse un signalement au Procureur (article 40) — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) December 20, 2020

Ook producent Endemol en omroep TF1 spraken hun afschuw uit. Ariel Goldmann, voorzitter van het Verenigd Joods Sociaal Fonds, merkte op dat “het vaccin tegen antisemitisme helaas nog niet beschikbaar is”.

April Benayoum eindigde nipt als tweede. Miss Normandie Amandine Petit werd uitgeroepen tot nieuwe Miss France.

Inadmissible. Soutien à #AprilBenayoun #MissProvence face à la haine antisémite qui sévit sur les réseaux sociaux. Il est temps que ca cesse. https://t.co/Qm9pqZd4JJ — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) December 20, 2020

Petit sprak in een interview haar afschuw uit over de reacties tegen haar concurrente.

Geen video? Klik hier.