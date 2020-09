Deens kinderprogramma toont naakte volwassenen, extreemrechts boos

De Deense zender DR laat op zijn kinderkanaal Ultra zien hoe mensen er naakt uitzien. De blote volwassenen staan in het programma Ultra smider tøjet op een podium en beantwoorden vragen over hun lichaam van 11- tot 13-jarigen. Op die manier wil het kanaal tegenwicht bieden aan de foto’s van perfecte lichamen die op sociale media verschijnen, schrijft The New York Times.

De naakte mensen van alle soorten en maten vertellen aan de kinderen waar ze trots op zijn of waarvoor ze zich in hun jeugd hebben geschaamd. Zo vertellen deelnemers over hun tatoeages of over een geamputeerde borst. Die openheid is extreemrechts een doorn in het oog. Peter Skaarup van de uiterst rechtse Deense Volkspartij spreekt er schande van: volgens hem zou je kinderen geen geslachtsdelen mogen laten zien.

De programmamakers laten zich er niet door uit het veld slaan. “Dit heeft niets te maken met seks”, vertelt presentator Jannik Schow aan The New York Times. “Het gaat erom dat kinderen het lichaam als iets natuurlijks zien.” De jeugd geeft Schow gelijk: het programma dat bezig is met zijn tweede seizoen, is bijzonder populair.

