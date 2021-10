Deense ex-premier onthult #MeToo-ervaring met Franse oud-president

Helle Thorning-Schmidt, die in 2011 de eerste vrouwelijke premier van Denemarken werd, onthult in haar nieuwe boek dat de voormalig president van Frankrijk Valéry Giscard d’Estaing haar op ongepaste wijze heeft aangeraakt. Tijdens een diner op de Franse ambassade in Kopenhagen begon hij plots onder tafel haar dijbeen te strelen. D’Estaing, die Frankrijk regeerde tussen 1974 en 1981, was toen al in de zeventig maar nog steeds politiek actief als voorzitter van de Europese Conventie. De politicus, die vorig jaar december overleed, is eerder beschuldigd van ongepast gedrag.

Het incident vond plaats in 2002-2003 tijdens een diner in het kader van de werkzaamheden van de Conventie over het ontwerp van Europese Grondwet. “Giscard d’Estaing kwam naast me zitten en greep onder tafel mijn dijbeen. Het was compleet idioot. Ik vroeg me af wat er gebeurde, ik ging ergens anders zitten en het was voorbij,” zegt ze in de Huffington Post. “Vandaag de dag zou dat gezien worden als seksueel wangedrag. Het was een andere tijd maar ik zag het als ongepast en werd er erg boos over”

Het boek van Thorning-Schmidt, ‘Overwegingen van de blonde’ getiteld, gaat over feminisme en #MeToo. Ze wilde eerder geen ruchtbaarheid aan haar ervaring met de Fransman geven omdat ze niet wilde overkomen als een slachtoffer dat over haar kwetsbaarheid vertelt. Ze is echter bevreesd dat de #MeToo-beweging vastloopt en hoopt met haar boek duidelijk te maken dat iedere vrouw onderworpen kan worden aan ongepast mannelijk gedrag, ongeacht haar positie, schrijft de Copenhagen Post.

“Er is niet een ‘soort’ vrouw die dit overkomt, het overkomt ons allemaal. Nu is de tijd om me daar over uit te spreken omdat het grote aantal vrouwen wil benadrukken die slechte ervaringen hebben gehad.” Ze vertelde in het programma 21 Søndag van de Deense publieke omroep DR ook dat ze er snel overheen kwam “dezelfde dag nog, dus het is niet iets waar ik veel energie aan besteed heb,” aldus de sociaaldemocrate Thorning-Schmidt, die indertijd in de dertig was.

cc-foto: Friends of Europe