Defensie blundert: journalist kan meekijken bij geheim EU-overleg

Tech-journalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws is erin geslaagd om in te loggen bij een vertrouwelijk online overleg van de Europese ministers van Defensie. Op het Twitter-account van minister Ank Bijleveld was een foto geplaatst met het adres van de vergadering en een groot deel van haar inlogcode. Vijf van de zes cijfers van de code stonden online. Na enkele pogingen was Verlaan binnen.

“Je weet dat je deelneemt aan een geheim overleg van de Raad Buitenlandse Zaken?”, vroeg de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell toen RTL Nieuws-journalist Daniël Verlaan zijn camera en microfoon inschakelde. De vergadering werd vervolgens stopgezet omdat het vertrouwelijke karakter niet meer kon worden gewaarborgd.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie had een medewerker van minister Bijleveld de foto geplaatst. “Een stomme fout.”