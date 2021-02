Deliveroo opnieuw onderuit bij rechter: koeriers zijn géén zzp’ers

Vakbond FNV wil dat maaltijdbezorger Deliveroo zijn koeriers direct weer in loondienst neemt. Die eis volgt op een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam waarin is bepaald dat de koeriers geen zzp’ers zijn. De bond gaat daarnaast namens de koeriers achterstallig loon van Deliveroo terugeisen.

In 2019 besloot Deliveroo alle contracten met koeriers om te zetten naar flexcontracten. Op die manier ontkwam het bedrijf eraan de medewerkers sociaal te verzekeren of door te betalen bij ziekte of vakantie. Volgens Deliveroo zelf naar volle tevredenheid van de koeriers omdat die nu hun eigen werktijden konden bepalen. De vakbond liet het er niet bij zitten, stapte direct naar de rechter en werd in het gelijk gesteld. Deliveroo ging in beroep, maar dat werd dinsdag afgewezen.

Volgens het hof wijst de manier waarop Deliveroo de koeriers betaalt en aanstuurt op een vaste arbeidsrelatie. De maaltijdbezorger zelf is het nog altijd oneens met de uitspraak en heeft al gezegd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Bron: Parool