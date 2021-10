Deloitte stuurt werknemers die geen QR-code tonen naar huis

Consulant multinational Deloitte checkt steeksproefgewijs of medewerkers een QR-code hebben, onthult Nieuwsuur. Officieel is niemand verplicht zo’n code te tonen, stelt Deloitte maar wie de gezondheidspas niet wil of kan overleggen wordt naar huis gestuurd. Het bedrijf zegt een veilige werkomgeving te willen bieden maar deskundigen stellen dat dit soort praktijken verboden zijn.

Nieuwsuur:

“Het is een lastige afweging geweest. Besloten is: je hoeft niet naar kantoor te komen, maar als je wel wilt dan moet je de QR-code kunnen laten zien”, zegt Liesbeth Mol, lid van de Raad van Bestuur van Deloitte. Daarbij gaat het om een vraag, onderstreept Deloitte. Medewerkers hoeven de code niet te laten zien als ze dat niet willen. Er is geen controle bij de deur, ook wordt er niets vastgelegd. Maar: medewerkers die de code niet willen laten zien, wordt gevraagd om weer naar huis te gaan. Daarmee wordt volgens Deloitte niemand voor het blok gezet. Specialisten hebben het bedrijf volgens eigen zeggen verzekerd dat het wel mag. Mol: “Veel van onze mensen vinden dit prima. We praten met mensen die twijfelen. Tot nu toe zijn er geen protesten.”

Deloitte is niet het enige bedrijf dat kampt met het probleem dat ongevaccineerden de gezondheid van collega’s bedreigen. In andere landen kunnen bedrijven vaccinatie verplicht stellen. In Nederland is het werkgevers verboden te eisen dat medewerkers zich laten vaccineren. Vragen of een medewerker zich heeft laten vaccineren is wel toegestaan maar de werknemer is niet tot antwoorden verplicht, verklaarde minister De Jonge vorige maand op een persconferentie. Deloitte lijkt op deze manier vaccinatie de facto wel vereist te maken, in ieder geval om op kantoor te mogen werken.

“Dit gaat om het schenden van medische privacy”, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de vakbond FNV, tegen Nieuwsuur. “Grondrechten van werknemers staan op het spel.”

Het grote accountants- en adviesbureau Deloitte vraagt medewerkers steekproefsgewijs naar een corona-QR-code als ze naar hun werk komen. #Nieuwsuur pic.twitter.com/gB0ZXcyX7K — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) October 1, 2021

Nu.nl meldt dat sinds de invoering van de coronapas meer mensen zich laten vaccineren. Het zou vooral gaan om jongvolwassenen die een coronatoegangsbewijs nodig hebben.

In de weken voor de aankondiging over de coronapas werden gemiddeld ruim 7.000 prikafspraken per dag gemaakt. Een dag na de persconferentie van 14 september werden maar liefst ruim 13.000 afspraken gemaakt. Ook na die piek bleef het aantal nieuwe afspraken groter dan voorheen: tot en met 26 september maakten per dag gemiddeld bijna 10.000 personen een prikafspraak. Dat waren vooral mensen uit de leeftijdscategorie 18 tot en met 35 jaar. Daarnaast steeg ook het aantal gezette prikken bij de inlooppriklocaties, waar mensen zonder afspraak een eerste prik kunnen halen.

Het aantal ongevaccineerden van 12 jaar en ouder bedraagt circa 16 procent. Zes procent van hen is beslist weigeraar, de rest twijfelt nog. Het RIVM streeft er naar dat 90 procent van de Nederlanders zich laat vaccineren.

cc-foto: Diet Bos