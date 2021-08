Delta: hogere ziektekostenpremie voor ongevaccineerden

Ongevaccineerde werknemers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta moeten vanaf 1 november maandelijks 200 dollar extra gaan betalen voor hun ziektekostenverzekering. “Deze toeslag is nodig om het financiële risico voor ons bedrijf op te vangen”, motiveert Delta de beslissing.

Het bedrijf wijst erop dat alle Delta-medewerkers die recent in het ziekenhuis zijn opgenomen met covid-19, niet volledig waren gevaccineerd. Een ziekenhuisopname van een covid-19-patiënt kost gemiddeld 40.000 dollar.

BREAKING: Delta Air Lines says unvaccinated employees must pay $200 per month surcharge for health insurance. pic.twitter.com/Lye141Oed9

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 25, 2021