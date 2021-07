Delta-variant omzeilt Pfizer-vaccin, bescherming daalt

De Delta-variant lijkt een manier te hebben gevonden om de bescherming van het Pfizer-vaccin te omzeilen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, zo laat het Israëlische ministerie van Volksgezondheid weten. Tussen begin mei en begin juni was het vaccin 94,3 procent effectief. Sindsdien is dat gedaald naar slechts 64 procent.

De forse toename van het aantal besmettingen ook bij mensen die al gevaccineerd zijn, is te zien vanaf de dag waarop de Israël besloot de coronamaatregelen te laten varen. Eerder al voerde Israël de mondkapjesplicht weer in, slechts tien dagen na het afschaffen ervan. Inmiddels overweegt de overheid ook andere maatregelen weer in te voeren en wordt er onderzocht in hoeverre het nodig is een derde coronaprik te halen. Pfizer-directeur Albert Bourla had eerder al gezegd dat een derde prik waarschijnlijk nodig is binnen 12 maanden na vaccinatie.

Hoewel de Delta-variant hard om zich heen slaat en voor oplaaiende besmettingscijfers zorgt, is het goede nieuws dat het Pfizer-vaccin nog wel beschermt tegen ziekte door het virus. Wie gevaccineerd is en toch besmet raakt, loopt maar een kleine kans daar ernstig ziek van te worden. Er is desondanks groeiende reden voor zorgen. Hoe minder mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de kans dat het virus muteert tot nieuwe varianten waartegen de bestaande vaccins niet zijn opgewassen. Experts waarschuwen dat ongevaccineerden het risico lopen van hun lichaam ‘variantenfabrieken’ te maken.

