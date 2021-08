Demissionair kabinet komt met minimale versoepeling voor festivals

Het demissionaire kabinet staat onder strikte voorwaarden toch festivals toe. Dat maakte Mark Rutte maandagmiddag bekend. Die voorwaarden zijn dat het festival niet langer dan een dag mag duren, in de buitenlucht wordt gehouden, en ook mogen er niet meer dan 750 mensen aanwezig zijn.

Een week geleden zette het kabinet een streep door het festivalseizoen 2021. Het verbod op meerdaagse festivals dat eigenlijk tot begin augustus gold, werd verlengd tot minimaal 1 september. Meerdaagse festivals zoals bijvoorbeeld Lowlands kwamen daarmee definitief te vervallen.

Vanaf 14 augustus wordt nu een minimale versoepeling van algehele festivalverbod doorgevoerd. Behalve het beperkte aantal festivalgangers en verplichte buitenlucht, is ook een volledige vaccinatie noodzakelijk, een besmetting in de afgelopen zes maanden, of een negatieve testuitslag via testen voor toegang.

25.000 man in De Kuip, 750 man op een open festivalweide…. #sprakeloos #persco — John den Braber (@JohndenBraber) August 2, 2021